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Китай выступил против расширения НАТО

Представительство КНР в ЕС: расширение НАТО не способствует глобальной безопасности

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Представительство Китая в Евросоюзе выступило против расширения НАТО, назвав этот процесс бесполезным для глобальной безопасности. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление дипмисии.

«Расширение НАТО не поможет обеспечить безопасность и стабильность в мире», — говорится в заявлении.

Китайские дипломаты подчеркнули, что попытки НАТО распространить влияние на новые территории провоцируют «противостояния в военной сфере», и призывали альянс «отказаться от мышления и идеологии холодной войны».

«Китайская сторона считает, что региональную безопасность нельзя обеспечить насильственным расширением военных объединений», — резюмировали в представительстве.

Ранее Президент России Владимир Путин прокомментировал ответ Вашингтона на предложенные Москвой гарантии безопасности в Европе, в частности гарантированное нерасширение НАТО на Восток. По его словам, Вашингтон «обошел» ключевые вопросы, ограничившись «политическими клише и предложениями по некоторым второстепенным вопросам».

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