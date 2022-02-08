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Переговоры в Вене по ядерной программе Ирана возобновятся 8 февраля

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Переговоры в Вене вокруг восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе возобновятся во вторник, 8 февраля. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщение официального представителя внешнеполитической службы Евросоюза Питера Стано.

Он отметил, что переговоры начнутся после небольшого перерыва. Это будет восьмой раунд. Как отметил Стано, участники переговоров провели в своих столицах консультации и теперь продолжат обсуждение возможного возвращения США в «иранскую сделку».

Россия, США, Франция, Великобритания, ФРГ, Китай и Иран в 2015 году заключили ядерную сделку. Это был Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Тегерана. В мае 2018 года тогдашний президент США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Ирана.

Сейчас же в администрации США решили восстановить отмененные ранее исключения из режима санкций в отношении ядерной программы Ирана.

Такое решение было принято, чтобы дать возможность третьим сторонам принимать участие в проектах ядерного нераспространения и безопасности в Иране «из-за растущих опасений по поводу нераспространения».
При этом дипломат отметил, что в Вашингтоне рассматривают такой шаг не как уступку Тегерану, а как необходимую меру.

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