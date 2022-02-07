В Кремле начались переговоры Путина и Макрона

Президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон начали переговоры в Кремле, сообщает пресс-служба российского лидера.

Ожидается, что лидеры продолжат беседу за рабочим обедом. После этого Путин и Макрон проведут совместную пресс-конференцию.

В Кремле ранее рассказали, что французский лидер намерен поделиться с российским коллегой определенными идеями по поиску возможных вариантов разрядки напряженности вокруг ситуации с Украиной.

Ранее газета Politico писала, что президент Макрон рассчитывает добиться мирного соглашения по вопросу урегулирования украинского кризиса на предстоящей встрече с российским коллегой Владимиром Путиным. По мнению авторов газеты, таким образом Макрон получит статус европейского лидера, который «предотвратил нападение на Украину» и вернул Европе дипломатическую силу на международной арене.

8 февраля французский лидер отправится на Украину.