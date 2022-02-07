Столтенберг оценил совместную декларацию Китая и России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что совместная декларация Китая и РФ после встречи лидеров стран является попыткой отрицать право суверенных стран делать свой выбор относительно оборонных союзов. Об этом сообщает ТАСС.

«Впервые Китай присоединился к России с призывом к НАТО не принимать новые страны в альянс. Это попытка отрицать право суверенных государств делать самостоятельный выбор», — рассказал Столтенберг.

Ранее стало известно, что накануне церемонии открытия зимней Олимпиады в Пекине лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин провели трехчасовые переговоры. Они подписали большое совместное заявление о современных международных отношениях. Руководство двух стран продемонстрировало единодушие по многим актуальным вопросам: например, нежелание видеть расширение НАТО и дальнейшее размещение американских ракет в Европе и Азии.

Кроме того, страны выступают «против злоупотребления демократическими ценностями», а защита прав человека, по их мнению, не должна использоваться для давления на страны. «Демократия не строится по трафаретам. (…) Право судить о том, является ли государство демократическим, есть только у его народа», — уверены партнеры.