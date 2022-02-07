В бундестаге призвали серьезно относиться к опасениям России по расширению НАТО

Член финансового комитета бундестага от «Альтернативы для Германии» Кей Готтшалк заявил газете «Известия», что важно серьезно относиться к опасениям России касательно расширения НАТО на восток.

Он отметил, что Североатлантический альянс «объективно» приблизился к границе России с момента присоединения ФРГ к объединению в 1990 году.

«Я призываю снова заняться возрождением «движения неприсоединения». Эта система работала очень хорошо и могла бы соответствовать интересам безопасности всех государств», — сказал депутат.

Ранее спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен заявила, что агрессия против Украины и ее территориальной целостности может ускорить вступление этой страны в НАТО. Она добавила, что обещания НАТО на Бухарестском саммите в 2008 году в отношении Грузии и Украины все еще действуют, несмотря на позицию Москвы.

Обозреватель Дэниел Р. Де Петрис в статье для The National Interest писал, что США следует перестать обманывать Украину обещаниями вступить в НАТО, так как это тормозит как любое мирное урегулирование кризиса на востоке страны, так и налаживание отношений с Россией. По словам автора статьи, Киев должен действовать, основываясь на собственных геополитических условиях, неотъемлемой частью которых Россия остается даже с точки зрения географии.