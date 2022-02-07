Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Сына звезды «Охотника на крокодилов» едва не съел крокодил 16:55
На Украине объявили набор в партизаны для борьбы со спецслужбами России 16:51
В бундестаге призвали серьезно относиться к опасениям России по расширению... 16:45
На ферме в Испании в ходе коммерческой охоты убили 450 оленей и... 16:44
Россия выиграла серебро в командных соревнованиях в прыжках на лыжах... 16:43
Самолет Макрона направился в Москву в облет Белоруссии 16:41
В Москве у метро «Кузьминки» произошла массовая драка 16:40
Анна Семенович сделала липосакцию подбородка 16:37
Экс-глава ЦБ усомнился, что контролировать переводы граждан надо строже 16:37
В Калининграде таксист завез пассажирку в гаражное сообщество и изнасиловал 16:34

Посол РФ в Лондоне назвал условия для короткого разговора МИД РФ с Трасс

Посол Келин: разговор будет достаточно коротким, если Трасс привезет негативное настроение в Москву

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Посольство РФ в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил «Интерфаксу», что если глава Форин-офиса Элизабет Трасс приедет в Москву с тем же настроем, с которым были сделаны ее прежние заявления об РФ, то полноценного диалога не получится.

Он пояснил, что министр говорила публично и публиковала в социальных сетях «чистое вранье» и ложь газетных изданий, идущие «в основном из Вашингтона».

«Странно все-таки с таким настроением готовиться к поездке в Москву, поскольку если она его привезет, то разговор будет достаточно коротким», — сказал Келин.

Ранее газета Times сообщила, что Трасс приедет в Россию 10 февраля для того, чтобы попытаться разрядить напряженность вокруг Украины.

6 февраля глава МИД Британии заявила, что утверждения России об отсутствии намерений вторгаться на Украину являются «ложными». По словам министра, «глубина попыток России разрушить Украину и угрожать ей очевидна».

Также Элизабет Трасс и генсек НАТО Йенс Столтенберг выпустили совместное заявление, в котором говорилось, что Россия должна прекратить дестабилизирующую деятельность в отношении Украины, и что решения о членстве в НАТО должны приниматься только альянсом и теми, кто стремится к вступлению.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть