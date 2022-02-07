Посол РФ в Лондоне назвал условия для короткого разговора МИД РФ с Трасс

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил «Интерфаксу», что если глава Форин-офиса Элизабет Трасс приедет в Москву с тем же настроем, с которым были сделаны ее прежние заявления об РФ, то полноценного диалога не получится.

Он пояснил, что министр говорила публично и публиковала в социальных сетях «чистое вранье» и ложь газетных изданий, идущие «в основном из Вашингтона».

«Странно все-таки с таким настроением готовиться к поездке в Москву, поскольку если она его привезет, то разговор будет достаточно коротким», — сказал Келин.

Ранее газета Times сообщила, что Трасс приедет в Россию 10 февраля для того, чтобы попытаться разрядить напряженность вокруг Украины.

6 февраля глава МИД Британии заявила, что утверждения России об отсутствии намерений вторгаться на Украину являются «ложными». По словам министра, «глубина попыток России разрушить Украину и угрожать ей очевидна».

Также Элизабет Трасс и генсек НАТО Йенс Столтенберг выпустили совместное заявление, в котором говорилось, что Россия должна прекратить дестабилизирующую деятельность в отношении Украины, и что решения о членстве в НАТО должны приниматься только альянсом и теми, кто стремится к вступлению.