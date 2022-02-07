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Талибы* поспорили с ООН о росте терроризма в Афганистане

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Bernat Armangue/AP

Правящее в Афганистане движение «Талибан» (запрещено в России) оспорило выводы недавнего доклада экспертов Совбеза ООН об активизации террористов в этой стране. Об этом говорится на сайте МИД Афганистана.

По мнению талибов, они выполняют взятые на себя обязательства и не позволяют никому использовать Афганистан для угроз третьим странам. Власти этой страны считают, что они играют сугубо позитивную роль в стабильности как Афганистана, так и всего региона и мира. Талибы также считают, что эксперты ООН не приводят доказательств и документов в пользу своей точки зрения и должны делать более ответственные заявления.

3 февраля 2022 года Группа по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями Совбеза ООН опубликовала доклад, согласно которому террористы на территории Афганистана чувствуют себя вольготнее всего в новейшей истории. В качестве доказательств приведен октябрьский визит в эту страну сына Усамы бен Ладена Абдуллы и возвращение в Афганистан координатора «Аль-Каиды» (запрещена в России) Амина Мухаммада уль-Хак Саам Хана.

Ранее сообщалось, что женщины, которые прибыли в Осло в составе делегации «Талибана», подали прошение о предоставлении им убежища в Норвегии.

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