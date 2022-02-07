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Токаев отменил норму о согласовании с Назарбаевым политических инициатив

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Mariya Gordeyeva/Reuters

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, утверждающий отмену нормы о согласовании с бывшим главой государства Нурсултаном Назарбаевым инициатив во внешней и внутренней политике, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу казахстанского президента.

Соответствующие поправки в законодательство ранее одобрил парламент Казахстана. Согласно документу, предполагается также отмена пожизненного председательства Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана.

При этом за первым президентом Казахстана сохраняется право выступать перед парламентов республики и его палатами, на заседаниях правительства при обсуждении важных для страны вопросов, а также входить в состав Конституционного совета республики.

Назарбаев сложил президентские полномочия в марте 2019 года. При этом был сохранен его статус лидера нации, пост председателя Совета безопасности и председателя партии «Нур Отан» («Свет Отечества»). 28 января Токаев сменил Назарбаева на посту председателя правящей в стране партии «Нур Отан».

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