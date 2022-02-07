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В Кремле отреагировали на протест Японии из-за учений на Курилах

Песков: Россия может проводить учения на Курилах, это не должно беспокоить другие страны

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Андрей Зима/РИА «Новости»

Россия имеет право проводить военные учения на всей территории страны, в том числе на Дальнем Востоке, другие страны не должны об этом беспокоиться. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга.

Таким образом он прокомментировал протест Японии в связи с предстоящими маневрами на Курильских островах.

«Безусловно, мы продолжаем процесс военного строительства, процесс армейских тренировок, маневров, учений на всей географии Российской Федерации, включая Дальний Восток. Эти учения никоим образом не должны быть предметом для беспокойства и обеспокоенностей наших соседей», — сказал представитель Кремля.

Ранее генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что Токио выражает протест против российских учений в районе Курильских островов.

Россия и Япония уже более 50 лет ведут диалог о мирном договоре по итогам Второй мировой войны. Главным камнем преткновения является вопрос статуса Курильских островов. Японская сторона считает своей территорией Итуруп, Шикотан, Кунашир и группы островов Хабомаи. Москва же занимает противоположную позицию в этом вопросе.

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