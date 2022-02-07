Лукашенко пообещал доложить Путину о финансировании бизнесменами РФ белорусской оппозиции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире YouTube-шоу «Соловьев LIVE» заявил о том, что подготовил для президента России Владимира Путина документ о финансировании белорусской оппозиции российскими бизнесменами, которые бывают на приемах у российского президента».

«Более того, они у президента России, моего родного человека, на приеме бывают. И что мне делать? <...> [Оппозиционные Telegram-каналы] финансируются через определенные каналы российскими бизнесменами отдельными», — заявил он.

Глава Белоруссии подчеркнул, что готов передать соответствующую информацию своего российскому коллеге, когда из Пекина «вернется брат старший».

«Я подготовил информацию, вот прямо документ, который на меня пришел, я его в конверт, с моей резолюцией. <...> Я отправлю Путину, пусть почитает», — резюмировал Лукашенко.

9 августа 2020 года в Белоруссии прошли выборы президента, по завершении которых было объявлено о победе Александра Лукашенко. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста, участники народных волнений обвинили власти в фальсификации результатов голосования. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Ранее белорусская прокуратура возбудила уголовное дело о разжигании вражды в отношении польского судьи, который рассматривал вопрос о выдаче Белоруссии основателя Telegram-канала NEXTA Степана Путило.