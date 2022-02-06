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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Лукашенко назвал Зеленского «безголовым» и «аморфным» человеком

Лукашенко: Зеленского подталкивают к определенным решениям

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Pavel Orlovsky/BelTA/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поделился своим мнением о главе Украины Владимире Зеленском. Об этом он рассказал в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live».

По словам белорусского лидера, украинские власти не принимают решения, а к определенным решениям их «подталкивают».

«И даже Зеленский, прости меня, первый раз скажу, безголовый, хотя я не ожидал, что он себя так будет вести, он уже начал кричать «нет-нет, войны не будет, войны нет» и так далее. Они уже его сейчас в стойло пытаются загнать, чтобы он говорил, что война будет, мы нападем и прочее», — заявил политик.

Он считает, что есть одна опасность, которая заключается в том, что Киев может предпринять очень серьезные акции в направлении Донбасса.

Также Лукашенко признался, что разочаровался Зеленским, указав, что он человек «аморфный», «без стержня».

Ранее белорусский президент призвал Зеленского научиться вести себя дипломатично.

Также Лукашенко отмечал, что Украина никогда не будет воевать с Белоруссией.

На этой неделе заместитель начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что Украина стягивает к границам с Донбассом две трети своих войск.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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