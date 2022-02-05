Условия России по НАТО сделают невозможным сотрудничество Швеции с альянсом

Главнокомандующий вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден заявил, что выполнение требований России ограничить расширение НАТО сделает невозможным сотрудничество Стокгольма с альянсом. Об этом он рассказал в интервью Sverigesradio.

«Если мир примет российские требования ограничить НАТО [в его расширении], то для обороны Швеции — в случае возможного нападения — все будет выглядеть очень мрачно» — заявил Бюден.

По его словам, если требования России будут реализованы, то Швеция не сможет продолжить военное сотрудничество с НАТО и его членами.

Главнокомандующий отметил, что в случае принятия требований России Швеция останется без поддержки и не сможет обеспечить свою безопасность.

США и Североатлантический альянс в среду передали России свои письменные ответы на предложенные Кремлем гарантии безопасности. Госсекретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступили на пресс-конференциях по итогам передачи документов. В заявлениях они обозначили свои принципы в переговорах с Москвой. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».