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Женщины из делегации «Талибана»* попросили убежища в Норвегии

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Reuters

Женщины, которые прибыли в Осло в составе делегации радикального афганского движения «Талибан» (организация запрещена в России), подали прошение о предоставлении им убежища в Норвегии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директора департамента информационных технологий МИД Афганистана Хируллу Шинвари.

«Женщины, которых пригласили на встречу в Норвегию, теперь попросили там убежища», — написал Шинвари на своей странице в Twitter.

По словам директора департамента экономики афганского МИД Шафи Азама, женщины и молодежь Афганистана часто оправдываются защитой гражданских свобод населения, чтобы получить убежище за границей. Он отметил, что подобным поведением они дискредитируют свою родину ради личной выгоды.

Делегация талибов посетила Осло с 23 по 25 января.

Ранее сообщалось, что Талибан впервые назначил женщин на руководящий пост после захвата власти. Доктор Ариан назначили директором гинекологической клиники Шахра Ара. Малалай Рахим стала директором специального роддома в Кабуле.

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