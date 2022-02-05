Женщины из делегации «Талибана»* попросили убежища в Норвегии

Женщины, которые прибыли в Осло в составе делегации радикального афганского движения «Талибан» (организация запрещена в России), подали прошение о предоставлении им убежища в Норвегии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директора департамента информационных технологий МИД Афганистана Хируллу Шинвари.

«Женщины, которых пригласили на встречу в Норвегию, теперь попросили там убежища», — написал Шинвари на своей странице в Twitter.

По словам директора департамента экономики афганского МИД Шафи Азама, женщины и молодежь Афганистана часто оправдываются защитой гражданских свобод населения, чтобы получить убежище за границей. Он отметил, что подобным поведением они дискредитируют свою родину ради личной выгоды.

Делегация талибов посетила Осло с 23 по 25 января.

Ранее сообщалось, что Талибан впервые назначил женщин на руководящий пост после захвата власти. Доктор Ариан назначили директором гинекологической клиники Шахра Ара. Малалай Рахим стала директором специального роддома в Кабуле.