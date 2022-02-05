США попросили Японию ввести экономические санкции против России

США призвали Японию рассмотреть возможность введения экономических санкций против Москвы, если российские войска вторгнутся на Украину, сообщает агентство Kyodo.

По данным дипломатических источников, Япония пока отложила этот вопрос, опасаясь возможных последствий для отношений с Россией, включая давний территориальный спор из-за островов, в котором Токио стремится добиться прорыва.

Отмечается, что Вашингтон сообщил, что не может мириться с перемещением российских войск, и призвал Токио «усилить критику» России. По данным агентства, Япония «будет вынуждена принять соответствующие меры в случае вторжения» России на Украину, однако в японском правительстве раздаются призывы к тому, что «было бы лучше не объявлять о введении санкций до того, как произойдет вторжение».

21 января во время разговора с президентом США Джо Байденом премьер-министр Японии Фумио Кисида пообещал предпринять «решительные действия в ответ на любое нападение» России на Украину и продолжить тесное сотрудничество с США и другими партнерами.

Глава японского МИД Ёсимаса Хаяси, однако, не стал отвечать на вопрос журналистов о возможности введения санкций против РФ в случае ее вторжения на Украину, он назвал его гипотетическим.