Посол Британии заявила, что считает действия России на границах Украины «угрожающими»

Посол Великобритании в России Дебора Броннерт заявила, что страна готова обсуждать с Москвой ее обеспокоенность в сфере безопасности. Об этом она сообщила в интервью RTVI.

При этом Лондон считает действия России по отношению к Украине «угрожающими».

«Поэтому мы хотим, чтобы Россия отвела войска и разрядила обстановку. Мы хотим однозначно донести до сведения России, что если она применит агрессию, то ее ждут очень серьезные последствия. Но мы также демонстрируем стремление к диалогу», — подчеркнула она.

Ранее посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт назвала Россию «прекрасной страной». Об этом она сообщила в интервью RTVI.

Она подчеркнула, что Великобритания рассчитывает на продолжение сотрудничества с Россией в области культуры и образования. По ее словам, гендиректор Британского Совета вместе с 15 представителями университетов и учреждений культуры на днях подписали соглашения о дальнейшем сотрудничестве.

До этого посольство Британии раскрыло цели визитов глав МИД и Минобороны в Москву.