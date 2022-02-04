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Путин не определился с датой визита в Турцию

Песков: дата визита Путина в Турцию еще не определена

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РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока неясно, когда Владимир Путин поедет в Турцию по приглашению президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

По его словам, в первую очередь в Анкаре будет проведена двусторонняя встреча.

«Что касается инициативы организации на турецкой земле встречи Путина и [президента Украины Владимира] Зеленского — здесь пока понимания нет, поэтому и прикладного разговора на этот счет тоже нет», — добавил Песков.

Он добавил, что для организации подобного саммита необходимо понимать, что будет обсуждаться и «что будет на выходе».

Ранее Эрдоган пригласил Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турцию, чтобы политики смогли там «разобраться в своих проблемах». Турция не первый раз предлагает помощь в урегулировании украинского кризиса, но Москва относится к этому прохладно.

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Россия — Турция
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