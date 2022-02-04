Путин и СИ Цзиньпин выпустили совместное заявление

Президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин выпустили совместное заявление по итогам встречи в Пекине. Текст документа опубликован на сайте Кремля.

Главы государств обратились ко всем странам с призывом укреплять диалог и взаимное благополучие, углублять взаимопонимание, отстаивать общечеловеческие ценности, уважать права народов на самостоятельный выбор пути развития своих стран, а также суверенитет и интересы государств в области безопасности и развития, содействовать демократизации международных отношений и добиваться многосторонности и центральной координирующей роли ООН и ее Совета Безопасности.

Ранее сообщалось, что в Пекине началась встреча президента России с председателем КНР. Как заявил ранее помощник российского президента Юрий Ушаков, Путин и Цзиньпин могут подписать солидный пакет документов.