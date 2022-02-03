В ФРГ заявили о напряженности в отношениях с Россией из-за мер против Deutsche Welle

В МИД Германии утверждают, что шаги, предпринятыми властями РФ против немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle (DW) не имеют под собой каких-либо оснований. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-службы внешнеполитического ведомства ФРГ.

«Меры, объявленные сегодня российским правительством против Deutsche Welle, не имеют под собой никаких оснований и представляют собой новую напряженность для германо-российских отношений», — сказано в заявлении.

Ранее госминистр Германии по вопросам культуры и СМИ Клаудия Рот раскритиковала запрет Москвы на вещание DW в РФ, назвав его «абсолютно неприемлемым».

3 февраля МИД России объявил об ответных мерах на запрет вещания телеканала RT DE в ФРГ. В частности, речь идет о закрытии корреспондентского пункта немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle в РФ.

Ранее европейский оператор спутниковой связи Eutelsat 9В снял со своей платформы немецкоязычный телеканал RT DE, вещающий из студий в Москве, по требованию немецкого медиарегулятора MABB. В отношении RT начали расследование. Как заявила глава регулятора Ева Флекен, канал не имел лицензии на вещание программы на немецком языке. Результатом стал запрет на вещание канала в Германии.