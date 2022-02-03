Белый дом рассказал о «замысле» российско-белорусских учений

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что российско-белорусские учения якобы ведут к эскалации. Ее цитирует РИА «Новости».

«Это действия, которые ведут к эскалации, а не деэскалации. И мы определенно следим за развитием событий и смотрим, какую поддержку оказать и как работать с нашими партнерами по НАТО в регионе», — сказала Псаки.

Военные учения России и Белоруссии «Союзная решимость» пройдут с 10 по 20 февраля.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал цель совместных учений России и Белоруссии. В Минске уточнили, что эти маневры носят оборонительный характер, они пройдут не только на белорусских полигонах, но и развернутся вблизи государственной границы страны. Численность некоторых группировок войск, сосредоточенных на территории сопредельных стран, достигает 30 тыс. человек.

3 февраля Лукашенко встретился с министром обороны России Сергеем Шойгу. Они обсудили предстоящие совместные военные учения. Белорусский лидер также заявил о желании купить у России всю военную технику с учений. В свою очередь в НАТО выразили свою озабоченность происходящим.