В Киеве назвали условие для переговоров с Москвой

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская сторона готова пойти на переговоры с Россией в случае соблюдения определенных условий, пишет «Страна.ua». По его словам, диалог сторон должен состояться на территории страны, независимой от Москвы.

«Раскрою секрет, с нами велись консультации, когда я еще был участником переговорной делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, мы отвечали утвердительно: «Да, мы согласны, если эта площадка будет, например, в Стамбуле», — добавил Резников.

Как отметил министр, со стороны президента Турции Реджепа Таийпа Эрдогана уже поступало предложение о предоставлении соответствующей площадки для российско-украинского диалога. Кроме того, Резников указал на возможные точки для встречи в Женеве, Вене или любом другом месте, где есть независимость от России.

Ранее на Украине заявили о готовности к переговорам с Россией в любом формате.