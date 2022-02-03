На Украине ответили на заявление Белоруссии о пересекшем границу БПЛА провокацией

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко назвал «очередной провокацией» заявление Белоруссии о запуске украинского беспилотника на белорусскую территорию. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее в МИД Белоруссии заявили, что украинский беспилотник 24 января 2022 года якобы незаконно пересек белорусскую государственную границу, БПЛА зафиксировали в воздушном пространстве страны и «впоследствии принудили к посадке».

«На смену мифическим «тоннам оружия» пришли «беспилотники». Украина не использовала БПЛА. Призываем Минск не подыгрывать дестабилизационным действиям России. Спокойствие на границе Белоруссии и Украины в интересах всего региона», — написал Николенко на своей странице в Twitter.

25 января белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия укрепляет государственную границу с Украиной. По словам Лукашенко в этот район направлен дополнительный контингент вооруженных сил, а также подчеркнул, что вынужден это делать, «потому что на границе с Украиной у нас не лучше, чем с поляками».