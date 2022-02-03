Путин раскрыл темы переговоров с Си Цзиньпином во время визита в Китай

Президент России Владимир Путин заявил, что на переговорах в Пекине 4 февраля обсудит с председателем КНР Си Цзиньпином двусторонние и международные темы, в частности, развитие деловых связей. Об этом он сообщил в статье «Россия и Китай: стратегическое партнерство, ориентированное в будущее» для информагентства «Синьхуа».

По его словам, для развития деловых связей у обеих стран есть все необходимые ресурсы и возможности.

«Для этого есть все возможности, ведь в активе наших стран — серьезные финансовые, производственные, технологические, кадровые ресурсы, позволяющие успешно решать задачи долгосрочного развития», — написал он.

Ранее Путин заявил, что рассчитывает на укрепление сотрудничества с Китаем в борьбе с коронавирусом. По его словам, Россия признательна Китаю «за содействие в налаживании производства в КНР российских вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт», а также своевременную организацию поставок средств защиты.

До этого сообщалось, что Путин в ходе визита в Китай не планирует двусторонних контактов, кроме встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, в связи с коронавирусными ограничениями, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей, а Россию представят 212 спортсменов в 15 дисциплинах.