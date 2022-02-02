МИД Белоруссии назвал «пещерной дикостью» решение Литвы о транзите калия

Решение Литвы о прекращении транзита белорусских калийных удобрений является незаконным и грубейшим образом нарушает нормы права. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз. Его слова приводит агентство «БЕЛТА».

«Незаконное решение правительства Литовской Республики о прекращении транзита белорусских калийных удобрений грубейшим образом нарушает нормы права, прямые двусторонние и многосторонние обязательства литовской стороны», — заявил Анатолий Глаз.

Дипломат также обратил внимание, что Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) официально информировало литовскую сторону, что американские санкции в отношении «Беларуськалия» не являются обязательными для Литовских железных дорог.

«Соответственно решение пока еще действующего правительства Литвы является инициативным. В таком контексте данный шаг представляет собой элемент гибридной агрессии в отношении Беларуси, направленный на нанесение прямого экономического ущерба благосостоянию белорусского народа», — отметил пресс-секретарь дипломатического ведомства.

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко ранее анонсировал ответные меры Минска после прекращения транзита белорусского калия через Литву.