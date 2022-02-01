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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Лондон и Киев пригрозили Москве ответом в случае «вторжения» на Украину

Джонсон и Зеленский пригрозили Москве серьезным ответом в случае «вторжения» на Украину

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Aaron Chown/Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский заявили, что «любое российское вторжение на Украину будет огромной стратегической ошибкой». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Лидеры предупредили, что любое дальнейшее российское вторжение в Украину будет огромной стратегической ошибкой и будет иметь серьезные гуманитарные последствия», — говорится в заявлении канцелярии Джонсона.

В публикации отмечается, что Украина и Великобритания договорились о сотрудничестве для укрепления энергетической безопасности Украины и поддержке ее усилий по переходу к «зеленым» технологиям.

В заявлении канцелярии Джонсона также отмечается, что премьер-министр объявил о выделении 88 млн фунтов стерлингов для содействия усилиям по повышению устойчивости Украины и снижению зависимости от российских поставок энергоносителей.

Президент Украины и премьер Великобритании также подтвердили свое желание углублять стратегическое партнерство между странами.

Ранее Зеленский заявил, что Великобритания поставила Украине тысячи современных противотанковых ракет.

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