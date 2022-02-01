В Кремле назвали Ельцина крупной политической фигурой

В Кремле считают первого президента России Бориса Ельцина крупной политической фигурой. Об этом заявил на брифинге с журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это очень крупная политическая фигура, которая навсегда оставила, собственно, свой след в истории нашей страны и занимает свое особенное место в истории нашей страны», — сказал представитель Кремля.

Говоря о том, остались ли в администрации президента «ельцинские кадры», Песков отметил, что «некоторые есть».

Песков также не исключил, что российский лидер Владимир Путин позвонит вдове Ельцина Наине в день рождения первого президента России.

Ранее бывший посол США в России Томас Пикеринг заявил, что распад Советского Союза стал неожиданностью для Вашингтона, такого развития событий, вероятно, можно было избежать при своевременном принятии решений в сфере экономики.

Он подчеркнул, что появление Бориса Ельцина стало для американцев новым явлением, а период правления Горбачева в Вашингтоне считали, что Советский Союз является стабильнее, чем он был на самом деле.