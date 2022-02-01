Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Бывший губернатор Петербурга Владимир Яковлев попал в больницу с коронавирусом 08:57
Тренер сборной Чехии высказался о возможности заявить Ягра на Олимпиаду 08:55
В Британии рассказали об упущенном разговоре с Путиным 08:55
Бывший генсек ОБСЕ Гремингер допустил провокации в Донбассе со стороны Украины 08:47
Нападающий «Арсенала» расторг контракт с клубом и перейдет... 08:47
Парламент Казахстана проголосовал за смену спикера нижней палаты 08:45
Украинский генерал предложил молиться за атомную энергетику 08:31
Пропавшая под Новгородом годовалая девочка найдена мертвой 08:28
Керем Бюрсин не будет сниматься в новом диснеевском сериале с Демет Оздемир 08:28
На Чукотке будут судить ученика, угрожавшего массовыми убийствами в школьном... 08:02

Премьер Британии Джонсон поедет в Киев при условии отрицательного теста на COVID-19

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Frank Augstein/AP

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который накануне контактировал с заразившейся коронавирусом главой МИД страны Лиз Трасс, поедет на Украину во вторник при условии отрицательного теста на COVID-19. Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на пресс-службу премьера.

«В Даунинг-стрит подтвердили, что премьер-министр все равно поедет во вторник на Украину при условии, что тестирование на вирус покажет отрицательный результат», — указано в сообщении газеты.

Предполагалось, что Джонсон и Трасс вместе посетят Украину, однако министр иностранных дел перед поездкой заразилась коронавирусом и ушла на самоизоляцию.

Ранее Джонсон заявил, что ситуация вокруг Украины вызывает у него все больше беспокойства.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть