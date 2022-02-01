Премьер Британии Джонсон поедет в Киев при условии отрицательного теста на COVID-19

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который накануне контактировал с заразившейся коронавирусом главой МИД страны Лиз Трасс, поедет на Украину во вторник при условии отрицательного теста на COVID-19. Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на пресс-службу премьера.

«В Даунинг-стрит подтвердили, что премьер-министр все равно поедет во вторник на Украину при условии, что тестирование на вирус покажет отрицательный результат», — указано в сообщении газеты.

Предполагалось, что Джонсон и Трасс вместе посетят Украину, однако министр иностранных дел перед поездкой заразилась коронавирусом и ушла на самоизоляцию.

Ранее Джонсон заявил, что ситуация вокруг Украины вызывает у него все больше беспокойства.