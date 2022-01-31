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Глава МИД Британии заразилась коронавирусом накануне визита на Украину

Глава британского МИД Лиз Трасс заболела COVID-19 и изолировалась дома

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Henry Nicholls/Reuters

Министр иностранных дел заразилась SARS-CoV-2, во время самоизоляции она продолжит работать удаленно. Об этом глава МИД сообщила в Twitter.

«Сегодня вечером я сдала положительный тест на ковид. К счастью, я сделала три укола [вакцины против коронавируса], и буду работать из дома, пока длится самоизоляция», — написала она.

Завтра, 1 февраля, должен был состояться визит Трасс на Украину.

Сегодня министр анонсировала новый законопроект о санкциях против России, позволяющий расшить список граждан и компаний страны, попадающих под ограничения. По ее словам, это «самые жесткие» санкции против России, отметив, что новый санкционный пакет будет подготовлен к 10 февраля.

Вчера Трасс заявила, что Лондон может ввести санкции против российских олигархов и компаний, служащих опорой для российского государства и причастных к ситуации с Украиной.

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