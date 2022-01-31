В МИД Эстонии вызвали временного поверенного в делах России

В министерство иностранных дел Эстонии был вызван временный поверенный в делах России из-за якобы имевшего места нарушения границ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МИД Эстонии.

В министерстве утверждают, что границы страны нарушил российский самолет.

«Министерство иностранных дел Эстонии сегодня, 31 января, вызвало временного поверенного Российской Федерации для выражения протеста и вручения ноты о нарушении воздушного пространства Эстонии в субботу, 29 января. Эстония считает это очень прискорбным и серьезным инцидентом, особенно с учетом того, что подобные нарушения происходили неоднократно», — заявили в ведомстве.

Из-за «угрозы» России в стране планируют увеличить число войск НАТО. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс говорила, что количество британских военных в Эстонии достигнет 1800 человек. Великобритания также перебросит в Европу дополнительную военную технику.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала Берлин оказать помощь Киеву на фоне обострения ситуации на границе Украины и России. По ее словам, каждая страна вправе определять свою роль, и Эстония приветствует все усилия по оказанию Украине любой возможной помощи.