В правительстве Германии уточнили, в каком случае будут введены санкции против России

Федеральное правительство Германии придерживается четкой позиции, — санкции в отношении России будут приняты только в случае нарушения территориальной целостности и суверенитета Украины. Об этом заявил представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, передает РИА «Новости».

Таким образом, политик ответил на вопрос журналистов, привязаны ли санкции Запада к так называемой «агрессии» против Украины или они должны иметь превентивный характер.

Ранее депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Котре заявил, что США и Евросоюз могут ввести санкции против энергетического сектора России, что поставит под угрозу поставки газа в Европу.

До этого министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок сообщила, что Германия готова включить «Северный поток — 2» в список санкций против России в случае вторжения на Украину. Она отметила, что Берлин стремится к диалогу, но рассматривает «весь спектр ответов».