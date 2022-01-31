Лукашенко поручил кабмину при необходимости применить ответные меры против Литвы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству при необходимости реализовать в отношении Литвы ответные меры. Об этом глава государства сказал 31 января в ходе встречи с премьер-министром страны Романом Головченко, а также руководителями компаний «Беларуськалий» и БКК, передает «БелТА».

«Если, к примеру, Литва не хочет пропускать наши грузы в порт и в порту переваливать, хорошо, это их право. Если это произойдет, Роман Александрович, значит, буквально в течение нескольких дней должны быть реализованы те мероприятия, о которых мы договаривались в отношении самой Литвы», — подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что Минск не предпринимает каких-то шагов, которые «привели бы в клинч» с Литвой, Латвией, Польшей или Украиной.

«Меня мало волнует — сохранить лицо — не сохранить… Мы готовы к тому, чтобы договариваться. Но если они и дальше будут нас давить, значит, мы задействуем тот план, который у нас есть. Пусть потом не обижаются. А народ Литвы, Польши и других государств должен понимать, что мы просто отвечаем на эти вызовы», — сказал президент Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Лукашенко призвал оппозиционеров вернуться в Белоруссию и покаяться.