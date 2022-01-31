Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Chery рассказала про обновления кроссовера Tiggo 8 для России 14:28
Против Заремы Мусаевой возбудили уголовное дело за насилие в отношении... 14:27
УЕФА направил иск на пиццерию из-за пиццы «Лига шампиньонов» 14:24
В МИД России рассказали, когда состоится разговор Лаврова и Блинкена 14:21
Врач назвала признак завершения пандемии коронавируса 14:19
Диана Арбенина отчитала охранников концерта за соблюдение антиковидных мер 14:18
Массовая драка мигрантов со стрельбой произошла на юге Москвы 14:17
Российские ученые доказали, что древние моллюски путешествовали на тектонических... 14:16
«Коммерсантъ»: Европа скупила рекордный объем СПГ в январе 14:15
Премьер Дании Фредериксен выразила готовность предоставить Украине оружие 14:14

Лукашенко поручил кабмину при необходимости применить ответные меры против Литвы

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству при необходимости реализовать в отношении Литвы ответные меры. Об этом глава государства сказал 31 января в ходе встречи с премьер-министром страны Романом Головченко, а также руководителями компаний «Беларуськалий» и БКК, передает «БелТА».

«Если, к примеру, Литва не хочет пропускать наши грузы в порт и в порту переваливать, хорошо, это их право. Если это произойдет, Роман Александрович, значит, буквально в течение нескольких дней должны быть реализованы те мероприятия, о которых мы договаривались в отношении самой Литвы», — подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что Минск не предпринимает каких-то шагов, которые «привели бы в клинч» с Литвой, Латвией, Польшей или Украиной.

«Меня мало волнует — сохранить лицо — не сохранить… Мы готовы к тому, чтобы договариваться. Но если они и дальше будут нас давить, значит, мы задействуем тот план, который у нас есть. Пусть потом не обижаются. А народ Литвы, Польши и других государств должен понимать, что мы просто отвечаем на эти вызовы», — сказал президент Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Лукашенко призвал оппозиционеров вернуться в Белоруссию и покаяться.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть