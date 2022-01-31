Хэштег «Украина не Зеленский» вышел на первое место в украинском сегменте Twitter

В трендах украинского сегмента Twitter на первое место вышел хэштег Ukraine is not Zelensky («Украина не Зеленский»), пишет портал «Страна».

Таким образом пользователи показывают, что не все на Украине разделяют скептическое отношение президента Украины Владимира Зеленского к якобы возможному вторжению со стороны России, о котором западные СМИ говорят с осени прошлого года.

«Зеленский и прочие представители украинской власти говорят, что это все специальное нагнетание паники со стороны Запада (и намекают, что делается это ради неких договоренностей США с Россией). Но многим трудно поверить, что «западные партнеры» такие двуличные. А потому и верят — раз Запад говорит, что [президент России Владимир] Путин вот-вот нападет, значит, угроза реальна. А Зеленский просто ослеп. Ну, и лишний раз «качнуть» Зеленского тоже желающих немало», — пишет портал в своем телеграм-канале.

Ранее в Европарламенте назвали заявления Зеленского угрозой экономике Украины.