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Киев отреагировал на поручение по выплатам гражданам ДНР и ЛНР

Украина назвала «нарушением суверенитета» поручение Путина о выплатах гражданам ДНР и ЛНР

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РИА «Новости»

МИД Украины считает нарушением суверенитета своей страны поручение президента России Владимира Путина о предоставлении доступа гражданам Донецкой и Луганской народных республик к сайту госуслуг для отправки заявлений на соцвыплаты. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Примечательно, что Кремль улучил момент для этой акции именно во время эскалации ситуации безопасности вокруг границ Украины. В то время, когда наше государство и партнеры прилагают все усилия для деэскалации ситуации, новое решение российского руководства не способствует этим дипломатическим усилиям», — заявили в министерстве.

МИД призвал российские власти отменить решение.

Ранее Путин поручил рассмотреть вопрос, касающийся предоставления гражданам РФ из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик доступа на отправку заявлений на соцвыплаты через государственные услуги. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Кроме того, кабмину предстоит проработать возможность получать выплаты указанных регионов, не вводя регистрацию по месту жительства на территории РФ.

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