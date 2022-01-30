Япония выразила протест КНДР в связи с очередным ракетным испытанием

Правительство Японии выразило КНДР протест в связи с очередным ракетным запуском, заявил генсек японского кабмина Хирокадзу Мацуно. Его цитирует ТАСС.

«Мы все еще выясняем подробности, но если исходить из обычной баллистической траектории, то максимальная высота полета ракеты составила около двух тысяч километров, она пролетела расстояние примерно 800 км», — заявил Мацено.

Кроме того, премьер Японии Фумио Кисида созывает заседание Совета национальной безопасности после предполагаемого ракетного пуска. Кисида также поручил правительству быстро и точно предоставлять информацию общественности, проверять безопасность судов и самолетов и реагировать на «любые непредвиденные события».

Накануне КНДР вновь произвела запуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря — это уже седьмое ракетное испытание с начала года. Береговая охрана Японии заявила, что выпущенная КНДР баллистическая ракета упала в Японское море и не представляет опасности для японских префектур.