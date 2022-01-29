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Токаев рассказал о живших в пятизвездочном отеле боевиках

Президент Казахстана Токаев: одна из бандгруппировок проживала в пятизвездочном отеле в Алма-Ате

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал в интервью телеканалу «Хабар 24», что некоторые представители бандитских группировок, участвовавших в январских беспорядках в Алма-Ате, проживали в дорогом отеле.

«Одна из бандгруппировок проживала в пятизвездочном отеле, и расположился командный штаб на первом этаже гостиницы «Казахстан». Вскрываются такие факты, которые раньше было себе трудно представить. Кто за этим стоит, как по-вашему?» — обратился к ведущей Токаев.

По словам президента, на настоящий момент пока точно неизвестно, кто именно стоял за нападавшими, но многие из них покинули город или пытаются маскироваться, чтобы не выдать себя.

«Многие боевики покинули Алма-Ату, кто-то растворился в сельской местности, кто-то ушел в соседние республики, кто-то по-другому замаскировался: сбривают бороду. Если их задерживают, то они кричат, что случайные прохожие», — сказал глава государства.

Ранее Токаев рассказал, что массовые беспорядки в стране в начале января были спланированной и «целостной» операцией, которую задумали и исполнили профессионалы. Мирные протесты, по его словам, были тоже, но в отношении демонстрантов сотрудники правоохранительных органов не применяли силу и не могли применить.

Кроме того, он отметил, что участники беспорядков захватили аэропорт в Алма-Ате для провоза прилетевших боевиков из центральной Азии.

Протесты в городе Жанаозен Мангистауской области начались 2 января после повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах.

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