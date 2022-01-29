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Токаев спрогнозировал сроки своего президентства

Глава Казахстана Токаев отказался быть президентом больше двух сроков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал в эфире телеканала «Хабар 24», что не собирается менять конституцию страны и не будет править больше положенного по закону, сообщает ТАСС.

«Я не знаю, как долго буду находиться президентом Казахстана, но абсолютно точно знаю, что в соответствии с конституцией, — не более двух сроков», — заверил глава государства во время интервью.

Ранее Токаев рассказал, что массовые беспорядки в стране в начале января были спланированной и «целостной» операцией, которую задумали и исполнили профессионалы. Мирные протесты, по его словам, были тоже, но в отношении демонстрантов сотрудники правоохранительных органов не применяли силу и не могли применить.

Кроме того, он отметил, что участники беспорядков захватили аэропорт в Алма-Ате для провоза прилетевших боевиков из центральной Азии.

Протесты в городе Жанаозен Мангистауской области начались 2 января после повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах.

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