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В Евросоюзе рассказали о возможных санкциях против России

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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Официальный представитель внешнеполитической службы Европейского союза Питер Стано заявил, что работа над новыми потенциальными санкциями в отношении России продвигается «очень хорошо». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Продолжается и очень хорошо продвинулась работа по подготовке мер сдерживания и сильной международной реакции с огромными последствиями для России в случае любой дальнейшей агрессии против Украины», — сказал дипломат.

По его словам, Евросоюз намерен действовать быстро при необходимости.

«Как ранее сказала председатель (Еврокомиссии Урсула) фон дер Ляйен, рассматриваются все варианты (санкций против РФ)», — сказал Стано.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил в интервью El Mundo, что среди стран Европейского союза есть разногласия относительно масштаба санкций против России, которые планируется ввести против нее в случае гипотетического «вторжения» на Украину.

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