Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Американская лыжница: на Олимпиаде в Сочи нам заклеивали скотчем двери автобуса 15:08
В Германии обвинили Украину в «переходе всех границ» 15:08
Израиль облегчит процедуру въезда для привитых «Спутником V» россиян 15:06
Зарема Салихова рассказала, как массажист Кокорина усугублял его травмы 14:58
Минобороны Украины пересмотрело правила постановки женщин на воинский учет 14:58
Большое количество мессенджеров привело пользователей к потере связи с друзьями 14:52
Лукашенко пошутил о демократии 14:52
Кафельников назвал фаворита в финале Australian Open между Медведевым и Надалем... 14:50
Источник в НАТО рассказал, планирует ли РФ напасть на Украину 14:43
Российский теннисист Медведев обыграл Циципаса и вышел в финал Australian Open 14:43

МИД подготовил новую концепцию внешней политики РФ с учетом изменений в мире

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Министерство иностранных дел России разработало проект обновленной концепции внешней политики, в которой будут учитываться изменения в международной политике. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности, сообщает ТАСС.

По словам президента, этот документ касается стратегического планирования.

«(МИД России) учел последние изменения, происходящие в мире, в том числе здесь отражены существенные изменения, произошедшие в международной политике за последние пять лет», — объяснил Путин.

В настоящее время действует концепция от 2016 года.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Путин планирует отреагировать на американский ответ по гарантиям безопасности. Он добавил, что решение по дате и форме ответа пока не принято.

МИД РФ разместил проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств — членов НАТО 17 декабря 2021 года.

В документе стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

26 января США и НАТО передали России свои письменные ответы на предложенные Москвой гарантии безопасности. В заявлениях они обозначили свои принципы в переговорах с Москвой. Подробнее — в материале «Газеты.Ru»

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть