МИД подготовил новую концепцию внешней политики РФ с учетом изменений в мире

Министерство иностранных дел России разработало проект обновленной концепции внешней политики, в которой будут учитываться изменения в международной политике. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности, сообщает ТАСС.

По словам президента, этот документ касается стратегического планирования.

«(МИД России) учел последние изменения, происходящие в мире, в том числе здесь отражены существенные изменения, произошедшие в международной политике за последние пять лет», — объяснил Путин.

В настоящее время действует концепция от 2016 года.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Путин планирует отреагировать на американский ответ по гарантиям безопасности. Он добавил, что решение по дате и форме ответа пока не принято.

МИД РФ разместил проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств — членов НАТО 17 декабря 2021 года.

В документе стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

26 января США и НАТО передали России свои письменные ответы на предложенные Москвой гарантии безопасности. В заявлениях они обозначили свои принципы в переговорах с Москвой. Подробнее — в материале «Газеты.Ru»