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Дочь Назарбаева Дарига вышла из состава политсовета правящей партии Казахстана «Нур Отан»

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Kazakhstan's Presidential Press Service/AP

Дочь первого президента Казахстана и депутат нижней палаты (мажилиса) парламента республики Дарига Назарбаева вышла из состава политического совета правящей партии «Нур Отан», информация опубликована на официальном сайте структуры.

Помимо Назарбаевой в обновленном списке нет экс-премьера Казахстана Аскара Мамина.

Ранее стало известно, что председателем «Нур Отана» стал действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Его кандидатуру на этот пост предложил предыдущий глава государства Нурсултан Назарбаев, ранее возглавлявший партию.

На этой неделе сообщалось, что Токаев освободил от должности председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Берика Имашева.

Имашев приходится сватом старшей дочери Нурсултана Назарбаева, депутата мажилиса (нижней палаты) парламента Дариги Назарбаевой.

Депутат мажилиса парламента Казахстана Ерлан Саиров прокомментировал кадровые перестановки в республике, в частности отставки близких к бывшему президенту Нурсултану Назарбаеву.

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