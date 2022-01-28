В Германии прояснили ситуацию с сокращением дипприсутствия на Украине

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила в интервью медиагруппе Funke, что страна не собирается сокращать дипломатический персонал на Украине, чтобы не усугублять ситуацию в стране.

«Как и наши партнеры по ЕС, в настоящее время мы решили не сокращать персонал посольства в Киеве. Сейчас крайне важно не дестабилизировать Украину», — сказала министр.

Она объяснила, что сокращение дипломатического присутствия повлияло бы на инвестиционный климат в стране, поскольку «экономические игроки» почувствовали бы нестабильность ситуации и отсутствие должного уровня безопасности, что «сыграло бы на руку» президенту России Владимиру Путину.

До этого заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач сообщал, что страна подготовила план эвакуации дипломатов с Украины, однако решение пока не принято.

Ранее о планах по эвакуации части сотрудников своих посольств заявили США, Великобритания, Германия и Австралия. По словам американского дипломата, посольство США в Киеве эвакуируют из-за «дислокации» сил России у границ Украины.