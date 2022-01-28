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Глава МИД Японии назвал «гипотетическим» вопрос о «вторжении» России на Украину

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Reuters

Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси в очередной раз не стал отвечать на вопрос журналистов о прогнозах властей страны относительно развития сценария вокруг Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Вопрос о том, когда Россия могла бы совершить вторжение на Украину, является гипотетическим, и мы бы хотели воздержаться от ответов на гипотетические вопросы», — подчеркнул Хаяси.

Так, представители СМИ попросили его прокомментировать информацию о том, что президент США Джо Байден якобы заявил главе Украины Владимиру Зеленскому о готовящемся «неизбежном вторжении» российских военных на Украину. Позднее в Вашингтоне опровергли подобные сообщения.

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.

Ранее газета The Financial Times сообщала, что ЕС и Великобритания разрабатывают санкции против России на случай «вторжения» на Украину.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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