Немецкий политолог Йоханнес Варвик заявил, что Россия слишком сильна, чтобы Запад мог игнорировать ее интересы. Об этом он сказал в беседе с RND.

По словам эксперта, Европе и США необходимо первым сделать шаг и это выведет отношения с РФ из тупиковой ситуации.

«В этом тупике Запад должен построить мост для России. В мире реальной политики Россия слишком сильна и имеет слишком большой потенциал для разрушений и хаоса, чтобы Запад мог просто игнорировать ее интересы», — считает Варвик.

Он также выразил мнение, что улучшить отношения сторон можно с помощью крупного дискуссионного формата. Речь идет «о своего рода новых» Совещаниях по безопасности и сотрудничеству в Европе, которые проводились в начале 1970-х годов для преодоления конфликта между Западом и Востоком, уточнил политолог. Он напомнил, что после нескольких лет переговоров состоялось подписание Хельсинкского заключительного акта.

Как отметил Варвик, на налаживание отношений уйдет много времени, но «оно того стоит».

На прошлой неделе замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Запад следует повестке, сформулированной Москвой.

По его словам, те задачи и рубежи, на которые РФ должна выйти, какое-то время назад не рассматривались в практическом плане. Однако сейчас в Москве занимаются этим в повседневном режиме, указал замминистра. Также дипломат отметил, что повестка дня, по которой осуществляется работа, сформулирована Россией, а Соединенные Штаты и коллективный Запад следуют ей.