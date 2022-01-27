В Совфеде оценили ответ США на предложения России по безопасности

Россия не примет ответ Соединенных Штатов на предложенные ею гарантии безопасности, рассказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам сенатора, ответ Вашингтона не может удовлетворить запросы Москвы.

«Их ответ нас удовлетворить не может, они собрали все в кучу — свои фантазии, претензии. Мы не примем такой ответ», — подчеркнул Джабаров.

Как отметил сенатор СФ, Соединенные Штаты намерены вытеснить РФ в газового рынка Европы.

«Они [США] уже заявили о своих шагах, которые последуют в том случае, если Россия якобы прекратит поставки газа в Европу», — добавил Джабаров.

МИД РФ разместил проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО 17 декабря 2021 года.

В документе стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

Ранее американский посол Джон Салливан передал замглавы МИД РФ Александру Грушко письменный ответ Вашингтона.