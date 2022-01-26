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СМИ узнали, когда США дадут письменный ответ на российские предложения по безопасности

CNN: Белый дом может направить России письменный ответ по безопасности уже сегодня

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Shen Ting/Xinhua/Global Look Press

Белый дом может направить России письменный ответ по предложениям безопасности уже сегодня, 23 января, сообщает CNN со ссылкой на источники в администрации президента США.

По их данным, в документе будут изложены общие положения, в которых США готовы сотрудничать с Россией и которые «американские официальные лица уже четко определили». Среди них контроль над вооружениями, увеличение транспарентности, снижение рисков и размещение ракетных систем.

22 января источники в американской администрации сообщали, что Вашингтон просил Москву не публиковать будущий ответ США на российские требования гарантий безопасности. Ответ Штаты должны дать до 30 января. По словам одного из чиновников Госдепартамента, власти РФ могут вопреки этому желанию раскрыть содержание послания. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, в документе США изложат свои «обеспокоенности» и идеи по укреплению «чувства взаимной безопасности».

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