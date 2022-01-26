Польша усомнилась в надежности Германии из-за отказа передать оружие Украине

Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк усомнился в надежности Германии в ситуации вокруг кризиса на Украине. Об этом сообщает Die Zeit.

«В Польше и других восточноевропейских странах многие задаются вопросом, в какую игру, собственно говоря, играет Германия в украинском конфликте», — сказал дипломат, добавив, что сомневается, что на Берлин можно положиться. В частности, замминистра призвал немцев послать «четкий сигнал», отказавшись от «Северного потока — 2», и разрешить Эстонии поставить Украине гаубицы, которые были произведены в бывшей ГДР.

В ФРГ неоднократно заявляли, что не будут поставлять на Украину летальное оружие. Среди прочего, власти страны ссылались на коалиционное соглашение, в котором прописано обязательство не поставлять военную технику и боеприпасы в страны с территориальными конфликтами.

Ранее «Газета.Ru» передавала слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, который заявил, что с тревогой наблюдает за ситуацией на Украине и разочарован нежеланием Германии поставлять оружие Киеву.