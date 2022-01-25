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Правительство Хорватии прокомментировало заявление президента Милановича о НАТО

Премьер Хорватии не согласился в заявлением президента об отзыве войск из НАТО

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Antonio Bronic/Reuters

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович прокомментировал заявление президента Зорана Милановича о том, что республика отзовет своих военнослужащих из НАТО в случае военного конфликта альянса с Россией. Его слова приводит ТАСС.

«Я в первую минуту подумал, что это какой-то брифинг и что это был какой-то российский чиновник. Я не знаю, о каких солдатах он (Миланович) думает, но я там (на Украине) был дважды, и там наших военных нет», — заявил премьер.

По его словам, заявления президента не соответствуют действительности, так как единственный хорватский контингент в Восточной Европе вернулся из Польши «два-три дня назад».

Ранее Миланович заявил, что в случае потенциальной войны России с НАТО Хорватия отзовет своих военнослужащих домой. Он подчеркнул, что хорваты не имеют отношения к эскалации в Восточной Европе и не оставят там ни единого солдата. Политик добавил, что обострение ситуации связано с динамикой политики США, опасно ведущих себя на международной арене. При этом на Украину свои войска НАТО отправлять не будет. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Позже Киев потребовал от президента Хорватии извинений за антиукраинские высказывания.

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