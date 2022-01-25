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Борис Джонсон заявил, что хочет переговорить с Путиным

Борис Джонсон заявил, то готов к новому разговору с Путиным

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РИА «Новости»/Reuters

Глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что готов провести новую беседу с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения ситуацию вокруг Украины, передает ТАСС.

Он отметил, что России намерена не подпускать НАТО к своим границам.

«Если это так, то сложно представить себе что-то более контрпродуктивное, чем вторжение на Украину. Мои достопочтенные друзья — министр иностранных дел и министр обороны Великобритании — уже донесли соответствующую мысль до президента Путина и я, конечно, готов вновь с ним побеседовать, — сказал Джонсон.

Он также выразил уверенность, что все опасения России могут быть устранены, и можно будет «найти путь к общей безопасности при помощи спокойной дипломатии с твердыми принципами», но только в случае ее «ненападения» на Украину. В противном случае Великобритания введет более жесткие санкции против РФ «без колебаний».

24 января Джонсон пригрозил России, что ее «вторжение» на Украину обернется для нее «новой Чечней».

Прошлый разговор между Джонсоном и Путиным состоялся в декабре 2021 года, стороны обсудили ситуацию на юго-востоке Украины. Как сообщила пресс-служба британского правительства, Джонсон предупредил, что «агрессия против Украины станет стратегической ошибкой Москвы».

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