В Госдуме предложили «расстрелять первым» депутата, призвавшего отстреливать собак

Первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировал предложение члена заксобрания Забайкальского края Александра Михайлова о том, чтобы отстреливать «бродячих» собак.

По его словам, подобные заявления несовместимы со статусом депутата.

«Здесь повод для коллег этого депутата: как он себя чувствует вообще? Он кому это адресует? Получается, этот депутат своих избирателей предлагает ставить к стенке? За то, что они берут на себя функцию органов государственной власти? Мало того, что он публично призывает к совершению уголовного преступления — массовому убийству животных», — сказал Бурматов.

Он также предложил «расстрелять» его первым как зоозащитника.

Ранее депутат заксобрания Забайкальского края Александр Михайлов предложил расстреливать бродячих собак, а людей, выступающих в защиту бездомных псов — «ставить к стенке».