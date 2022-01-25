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В Госдуме предложили «расстрелять первым» депутата, призвавшего отстреливать собак

Бурматов призвал отстранить от работы предложившего отстреливать собак депутата из Забайкалья

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировал предложение члена заксобрания Забайкальского края Александра Михайлова о том, чтобы отстреливать «бродячих» собак.

По его словам, подобные заявления несовместимы со статусом депутата.

«Здесь повод для коллег этого депутата: как он себя чувствует вообще? Он кому это адресует? Получается, этот депутат своих избирателей предлагает ставить к стенке? За то, что они берут на себя функцию органов государственной власти? Мало того, что он публично призывает к совершению уголовного преступления — массовому убийству животных», — сказал Бурматов.

Он также предложил «расстрелять» его первым как зоозащитника.

Ранее депутат заксобрания Забайкальского края Александр Михайлов предложил расстреливать бродячих собак, а людей, выступающих в защиту бездомных псов — «ставить к стенке».

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