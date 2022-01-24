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Шольц прокомментировал скандальные высказывания Шенбаха о Крыме

Шольц назвал высказывания Шенбаха о Крыме не соответствующими представлениям кабмина ФРГ

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Fabrizio Bensch/Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал высказывания бывшего главы ВМС страны Кая-Ахима Шенбаха о Крыме не соответствующими представлениям правительства страны. Об этом он сообщил на брифинге в Берлине, передает РИА «Новости».

«Высказывания, которые сделал вице-адмирал, не соответствуют представлениям федерального правительства», — сказал он.

Ранее Шенбах сказал, что полуостров Крым никогда не вернется в состав Украины. После этого главнокомандующий заявил, что попросил министра обороны Кристину Ламбрехт об отставке после слов о Крыме. По словам военачальника, он считает необходимым совершить этот шаг, чтобы избежать дальнейшего репутационного ущерба флоту ФРГ, бундесверу и прежде всего самой Германии.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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