Украинцев три раза за вечер призвали «не паниковать»

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение по итогам заседания Совета нацбезопасности и обороны (СНБО), в котором заявил, что не стоит паниковать по поводу ситуации с безопасностью Украины.

«Итогом этого заседания являются не громкие решения для медийного пространства, а важные выводы для нашего общества и украинских граждан. Они звучат просто – все под контролем, причин для паники нет», --сказал Зеленский.

Накануне секретарь СНБО Алексей Данилов попросил СМИ «сбавить накал» и заявил, что для паники нет «никаких поводов».

Премьер Денис Шмыгаль тоже призвал граждан не паниковать и не создавать факторов для давления на экономику. «Ключевой посыл – не паниковать, не делать информационных безосновательных акцентов», — сказал он.

На прошлой неделе Зеленский на своей странице в Facebook выложил видеообращение к нации, где призвал украинцев не паниковать из-за конфронтации с Россией. Президент заявил, что Украина не хочет войны, но должна быть всегда к ней готова.