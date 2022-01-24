«Я как никто подчиняюсь президенту»: Кадыров рассказал, сколько РФ тратит на Чечню

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что правительство РФ выделяет 300 млрд рублей в год на содержание Чечни. Прямой эфир с участием политика прошел в Instagram председателя чеченского парламента Магомеда Даудова.

«Я как никто подчиняюсь президенту, я пехотинец его...Представьте, Россия за год на республику, на содержание народа Чеченской Республики, 300 миллиардов тратит», — заявил Кадыров.

По его словам, на территории Чечни нет «ни газа, ни нефти, ни света».

Кадыров также вспомнил, что «тоже думал, что нужна нам независимая Ичкерия», но осознал, что без помощи и поддержки России продержаться не получится.

«Без России мы не выживем. Если нам другое предлагают, пусть напишут нам экономическую модель. Аллах дал нам шанс жить и развиваться. Не слушайте всяких шайтанов», — сказал глава Чечни.

Ранее Кадыров заявил, что у него «нет никаких проблем» с Ингушетией.

Во время Первой чеченской войны Рамзан вместе со своим отцом Ахматом Кадыровым участвовал в военных действиях в рядах ичкерийских войск против российских войск до 1996 года, когда представителями России и Ичкерии в городе Хасавюрте были подписаны соглашения о перемирии. С началом Второй чеченской войны Кадыров-старший сыграл ключевую роль в мирной передаче большинства сел и городов Гудермесовского района Чечни под контроль федеральных сил и заявил о готовности выступить против ваххабитов.